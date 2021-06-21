ترامواي.. شركة “ترانس ديف” الرباط-سلا تجدد شهادة “إيزو 14001”

أعلنت شركة تنمية النقل العمومي “ترانس ديف” الرباط -سلا التي تتولى استغلال شبكة ترامواي بضفتي أبي رقراق، اليوم الاثنين، أنها جددت شهادة “إيزو 14001″، لتعزز منظومتها في مجال التنمية المستدامة واحترام البيئة.

ونوهت الشركة، في بلاغ، بكون الشهادة الجديدة تأتي أيضا لتؤكد طموح المقاولة بأن تكون فاعلا هاما في مجال احترام البيئة والتنمية المستدامة في محيطها.

ومن خلال هذه الشهادة، يهدف فرع الشركة الدولية “ترانس ديف”، الذي يتولى استغلال هذه الشبكة منذ 2011، إلى تجويد الخدمة المقدمة للمرتفقين، والاستجابة للمتطلبات التنظيمية التي يلتزم بها.