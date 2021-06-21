الصباح الفني
صامد ضد العنصرية
استنكر الإعلامي صامد غيلان بالقناة الثانية الحادث العنصري الذي أودى الأحد الماضي، بحياة يونس بلال، المهاجر المغربي المقيم بإسبانيا. وشجب صامد في حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام” جريمة القتل، ودون عليه “هاشتاغ العدالة ليونس” باللغات العربية والإسبانية والفرنسية والإنجليزية، وأرفقه بتعليق جاء فيه :”هادشي فات الحدود، مغربي (الله يرحمو)أكمل القراءة »
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