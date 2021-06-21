الرياضة
الجيش يعزز موقعه
تونغارا ينجو من إصابة بالغة والجمهور يفاجئ الفريق حقق الجيش الملكي فوزا ثمينا على ضيفه المولودية الوجدية بهدف لصفر، في المباراة التي جمعتهما، أول أمس (السبت) بالملعب البلدي بالقنيطرة، لحساب الجولة 22. وتمكن الفريق العسكري من توسيع فارق النقط عن الفريق الوجدي، إلى خمس نقاط، بعد أن رفع رصيده إلىأكمل القراءة »
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