اذاعة وتلفزيون
عيوش تستعد لتجربة سينمائية
تحضر مسرحية عن المرنيسي وقالت إنها تختلف عن فيلم المخرج التازي تستعد الفنانة أمل عيوش لدخول بلاطو تصوير أحدث أدوارها في عالم الفن السابع، تحت إدارة المخرج عبد الحي العراقي. وقالت أمل عيوش ل”الصباح” إن الفيلم السينمائي تدور أحداثه خلال فترة الخمسينات، موضحة أن مشاركتها فيه ستقتصر على بعض المشاهد،أكمل القراءة »
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