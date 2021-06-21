الرياضة
رسالة رياضية: الوداد وبرمجة الاستنزاف
عندما أصدرت جامعة كرة القدم والعصبة الاحترافية البرمجة الحالية، كتبنا أن هذه البرمجة ستدمر الأندية والبطولة واللاعبين. صحيح أن هذا الموسم استثنائي، لكنه استثنائي أيضا في كل دوريات العالم، التي مرت وانتهت في ظروف عادية ومثالية، فيما فرضت الجامعة على الأندية برمجة مثل مجزرة، بفعل طول التوقفات، والانتقال مباشرة إلىأكمل القراءة »
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