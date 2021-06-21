الصباح الفني
قالوا
شرف كتبت الفنانة سعيدة شرف على حسابها الرسمي على “انستغرام” قائلة “علمتني الحياة أن الحب ليس أن تكون بقرب من تحب، ولكن الحب أن تثق أنك في قلب من تحب”. خير الله كتبت الممثلة نجاة خير الله على “إنستغرام”: “معايير الجمال الخارجي تختلف، لكن معايير الجمال الداخلي ثابتة، فكن أنتأكمل القراءة »
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