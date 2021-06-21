حوادث
مصرع نقابي مغربي دهسا بإيطاليا
شاحنة مقطورة اخترقت جموع معتصمين وقنصلية المملكة تتصل بوالده بالجديدة تباشر القنصلية العامة للمملكة في طورينو، بتنسيق مع مهاجرين مغاربة في إيطاليا، مساطر لنقل جثمان نقابي مغربي، مندوب عمال بشركة إيطالية، لقي حتفه دهسا، الجمعة الماضي، إثر اختراق شاحنة مقطورة لاعتصام نظمه العمال أمام مخازن الشركة التي يعملون بها فيأكمل القراءة »
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