الصباح السياسي
إعدام الاقتصاد رميا بالسياسة
خسائر بالملايير بعد استبعاد مواني إسبانيا من عملية “مرحبا 2021” فتحت الأزمة بين الرباط ومدريد، في أعقاب تداعيات استقبال إسبانيا لزعيم بوليساريو، المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ذهبت ضحيتها نساء يحملن الجنسية الإسبانية، وفوق التراب الإسباني، الباب أمام توتر العلاقات بين البلدين، خاصة بعد لجوء مدريد إلى لعب ورقة البرلمانأكمل القراءة »
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