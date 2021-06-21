حوادث
غرق سادس تلميذ بجهة فاس
ووري، مساء الأربعاء الماضي، جثمان تلميذ عمره 14 سنة، بمقبرة باب الفتوح بفاس، بعد غرقه بنهر سبو قرب تعاونية الحرشة بسيدي حرازم، أثناء محاولته السباحة في ظل الحرارة المفرطة التي تعرفها المنطقة، في سادس حالة غرق تلاميذ بالجهة، في زمن قياسي. ورافق الضحية المتحدر من حي المصلى باب الفتوح، وكانأكمل القراءة »
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