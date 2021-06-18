خاص
ماراثون مراكش… علامة مدينة
يعتبر ماراثون مراكش الدولي، من أبرز التظاهرات الرياضية بالمدينة، إذ أقيمت أولى دوراته في 1987، ليصبح حاليا من بين أبرز سباقات الماراثون على الصعيد العالمي، كما تعتمد نتائجه في تحديد المتوج بلقب بطولة المغرب في السباق نفسه. ويتميز ماراثون مراكش بمدار يعتبر من بين الأسرع عالميا، حيث الطريق مستوية والجوأكمل القراءة »
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