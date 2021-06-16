500 حالة إصابة جديدة والملقحون بالكامل يتجاوزون 7 ملايين

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 500 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و303 حالات شفاء، وأربع وفيات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن عدد الملقحين بالكامل سبعة ملايين و683 ألفا و878 شخصا، فيما تلقى تسعة ملايين و369 ألفا و489 شخصا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للكوفيد.

ورفعت الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 524 ألف و975 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 512 ألفا و97 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97.5 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9221 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (251)، والرباط-سلا-القنيطرة (77)، ومراكش-آسفي (43)، وسوس-ماسة (42)، ودرعة-تافيلالت (20)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (19)، والداخلة-وادي الذهب (19)، وفاس-مكناس (14)، والعيون-الساقية الحمراء (8)، والشرق (4)، وبني ملال-خنيفرة (3).

وتم تسجيل حالة وفاة واحدة بكل من جهات سوس-ماسة وطنجة-تطوان-الحسيمة وفاس-مكناس والعيون-الساقية الحمراء.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1442.9 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 1.4 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما يصل مجموع الحالات النشطة إلى 3657 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 20 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 192 حالة، أربع منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و97 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19)، فقد بلغ 6.1 في المائة.