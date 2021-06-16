تداولات بورصة البيضاء تعرف تراجعا طفيفا عند الافتتاح

سجلت بورصة البيضاء، اليوم (الأربعاء)، تراجعا طفيفا في وتيرة تداولاتها، مدفوعة بأداء مؤشرها الرئيسي مازي ، الذي انخفض بنسبة 0,16 بالمائة إلى 12.482,08 نقطة .

فبعد دقائق من الافتتاح، سجل مؤشر MSI20 ، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، انخفاضا بنسبة 0,18 بالمائة مستقرا عند 1.023,85 نقطة، في الوقت ذاته تراجع ماديكس، الذي يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر، بـ 0,16 بالمائة إلى 10.150,78 نقطة.

من جانبه، خسر المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10″.. 0,23 بالمائة إلى 932,71 نقطة .

وفي ما يخص أداء القيم، بصمت ” موتانديس / Mutandis SCA ” على انخفاض قوي ( ناقص 1,79 بالمائة)، متبوعة ب ” ميكروداتا / Microdata ( ناقص 1,72 بالمائة) ، وبنك إفريقيا ( ناقص 1,62 بالمائة).

أما قائمة الارتفاعات فضمت القطاع السياحي ( زائد 3,97 بالمائة ) ، حيث سجلت كل من صوناصيد ، وأليانس ارتفاعا ب 2,5 بالمائة ، و 2,37 بالمائة ، على التوالي .