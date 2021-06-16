حوار
بعلي: الفرقة الوطنية لا تعذب أحدا
رئيس الفرقة قال إن الجائحة رفعت نسبة الجرائم الإلكترونية والاتجار الدولي في المخدرات نفى هشام بعلي، رئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ادعاءات التعذيب التي يصرح بها بعض المشتبه فيهم خلال مثولهم أمام المحكمة، مضيفا أن عمل الشرطة القضائية يقوم اليوم على وسائل الإثبات والدليل العلمي.وأضاف بعلي، خلال استضافته “الصباح” بمقرأكمل القراءة »
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