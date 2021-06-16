أسواق
السياحة… جرعات الإنعاش
إجراءات وتدابير تنعش آمال المهنيين والرهان على نسب ملء تتراوح بين 70 في المائة و 100 أنعشت التدابير التي تم الإعلان عنها، وعلى رأسها التعليمات الملكية بتخصيص تعريفات مخفضة، آمال المهنيين بعودة مغاربة العالم لقضاء إجازاتهم الصيفية بالمغرب. ويراهن المهنيون على هذه الإجراءات وتخفيف التدابير المتعلقة بالتنقل بين المدن لتقليصأكمل القراءة »
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