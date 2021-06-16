حوادث
“ولد فشوش” يكسر ساقي فتاة
ألعاب بهلوانية بـ “رانج روفر” سببت الحادثة والأمن أوقفه بمستشفى زايد بالرباط أحالت الشرطة القضائية التابعة لأمن سلا، على النيابة العامة السبت الماضي، مشتبها فيه، في حالة اعتقال لتورطه في السكر وارتكاب حادثة سير بجروح، أدت إلى تكسير ساقي فتاة في مقتبل عمرها. وأوردت مصادر “الصباح” أن المتهم وهو منأكمل القراءة »
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