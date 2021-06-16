حوادث
محاكمة “ولد الفشوش” بالعرائش
متهم بـ “القتل غير العمدي وعدم احترام قواعد السير ومراعاة السلامة والحيطة المقررة في القانون” تشرع الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالعرائش، اليوم (الأربعاء)، في مناقشة ملف قضائي يتابع فيه أحد المراهقين على خلفية تورطه في حادثة سير مميتة داخل المدار الحضري، راحت ضحيتها أرملة نتيجة مضاعفات ترتبت عن كسورأكمل القراءة »
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