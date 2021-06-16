الرياضة
الجامعة تجرب “فار” القنيطرة بسبب الجيش
حدقة زار الملعب قبل الترخيص للفريق العسكري باللعب فيه تفقدت لجنة جامعية مرافق الملعب البلدي بالقنيطرة، من أجل الترخيص للجيش المللكي باستقبال منافسيه في ما تبقى من مباريات الموسم الجاري. وعلمت «الصباح» أن اللجنة ضمت خالد المغيفري، الكاتب العام للعصبة الاحترافية ويحيى حدقة، مدير مديرية التحكيم، إضافة إلى بعض مسؤوليأكمل القراءة »
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