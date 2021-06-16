أسواق
أسعار تتراوح بين 400 درهم و 700
تخفيضات للترويج لعدة وجهات بعد فترة من الركود بسبب الجائحة تختلف الوجهات السياحية التي يقصدها عدد كبير من الزوار خلال فصل الصيف، والتي تقدم في إطارها مجموعة من العروض بهدف تشجيع السياحة الداخلية. واختارت العديد من مؤسسات الإيواء وفي مقدمتها الفنادق الترويج لعروضها خلال فصل الصيف بهدف استقطاب الزبائن، سيماأكمل القراءة »
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