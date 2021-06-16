الرياضة
“ارحل” في وجه مكتب الرجاء
“غرين يويز” يطالب برحيل المكتب قبل نهاية الموسم ويهدد بوقفات احتجاجية شدد فصيل «غرين بويز»، المساند للرجاء، على ضرورة تنحية المكتب المسير المؤقت الحالي، بعد الخسارة أمام نهضة بركان، الأحد الماضي، بهدف لصفر، بملعب محمد الخامس بالبيضاء، لحساب مؤجل الجولة 19 من البطولة الوطنية. وطالب الفصيل في بلاغ له، عنونهأكمل القراءة »
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