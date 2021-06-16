الرياضة
الوداد يفاوض البنزرتي للتمديد
كايزر شيفز يحل بالمغرب اليوم بمدرب جديد يسعى الوداد إلى إقناع المدرب فوزي البنزرتي، بتمديد عقده مع الفريق، والتصدي لمجموعة من الإغراءات من الدوري المصري ومن أندية خليجية. وذكر مصدر مطلع أن المكتب المسير ينتظر إجراء مباراة نصف نهائي العصبة، التي يخوضها الوداد السبت المقبل، لفتح باب المفاوضات مع المدربأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا