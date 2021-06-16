الرياضة
بوهلال مساعدا لخيري بسطاد
تعاقد سطاد المغربي مع محسن بوهلال، اللاعب السابق للجيش الملكي، مساعدا للمدرب عبد الرزاق خيري. وعلمت “الصباح” أن تعيين بوهلال جاء باقتراح من خيري، الذي يقضي أسبوعه الرابع مع الفريق، وحقق معه نتائج إيجابية، آخرها العودة بتعادل ثمين من ملعب الكوكب المراكشي الأحد الماضي. وجاءت رغبة الفريق الرباطي في التعاقدأكمل القراءة »
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