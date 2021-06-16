الصباح الفني
قالوا
تاج الدين كتبت الممثلة ساندية تاج الدين على “إنستغرام”: “كوني قوية لأجلك أنت، واجهي مصاعب الحياة بمفردك، كوني كما تحبين دائما كوني صعبة الكسر ورائعة ومختلفة”. عمور كتب الشاعر الغنائي توفيق عمور تدوينة على صفحته الخاصة في “فيسبوك” قال فيها “لا تنتظر من أحد أن يكون نسخة منك في تفكيرك،أكمل القراءة »
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