أسواق
اللبار: المطلوب تخفيض الأسعار وتحسين المنتوج
رئيس المجلس الجهوي للسياحة بفاس أكد أن مهنيي الفنادق لا يبحثون عن الربح أكد عزيز اللبار، رئيس المجلس الجهوي للسياحة بفاس أن قطاع الفنادق ودور الضيافة والصناعة التقليدية، والبازارات ما زال يعاني جراء الأزمة التي عمرت لأكثر من سنة ونصف السنة. ودعا اللبار في حوار مع “الصباح” المهنيين إلى تخفيضأكمل القراءة »
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