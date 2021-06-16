وطنية
شح اللقاح يوقف الجرعة الأولى
المغرب ينتظر وصول جرعات جديدة وحمضي يؤكد أننا لن نصل المناعة الجماعية إلا بعد 2023 تسجل مراكز التلقيح، بالبيضاء، شحا في اللقاحات، بعد أن استنفد المغرب ما تبقى من مخزونه، في انتظار التوصل بجرعات جديدة تمكنه من استئناف حملة التلقيح الناجحة. وتستقبل مراكز التلقيح بالعاصمة الاقتصادية، أكبر بؤرة وبائية بالمغرب،أكمل القراءة »
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