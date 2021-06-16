أسواق
تمويل عطلة الصيف بـ״الكريدي״
عروض خاصة من البنوك تحت اسم ״سلف إكسبريس فواياج״ لتشجيع السفر تحرص مختلف البنوك ومؤسسات التمويل على طرح عروض خاصة بالصيف، لتشجيع الأسر على قضاء عطلتها في شروط مناسبة، خاصة بالنسبة إلى الطبقات الوسطى، التي اعتادت على اللجوء إلى التمويل البنكي، لمواجهة المستلزمات الطارئة من قبيل العطلة والدخول المدرسي، أوأكمل القراءة »
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