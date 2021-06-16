الرياضة
الحمراني مدربا لمنتخب السلة
سيخلف البوزيدي وقجاج مساعدا له عينت جامعة كرة السلة لبيب الحمراني مدربا جديدا للمنتخب الوطني، خلفا لمواطنه سعيد البوزيدي، في سياق إعادة هيكلة الطاقم التقني. ويأتي اختيار الحمراني، المدرب السابق للجيش الملكي، لتدريب أسود السلة، بعد اجتماع عقدته لجنة المنتخبات الوطنية مع الأطر التقنية، من أجل الحسم في المدرب المؤهل،أكمل القراءة »
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