حوادث
شبهة إغراق طفل من قبل والده
لفظ طفل في الحادية عشرة من عمره أنفاسه الأخيرة، مساء السبت الماضي، حينما كان رفقة والده، وانتقلت مصالح أمنية وأخرى تابعة للوقاية المدنية إلى شاطئ الوداية بالرباط غير بعيد عن منطقة البرج، من أجل انتشال الجثة. وأوضح مصدر «الصباح» أن الطفل كان يتسلمه والده نهاية كل أسبوع بسبب الطلاق الحاصلأكمل القراءة »
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