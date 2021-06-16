الرياضة
عقوبات “فيفا” تصل بركان
أمهل الفريق 45 يوما لتسديد مستحقات كودجو وصلت عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إلى نهضة بركان، عندما فرض غرامة مالية على العديد من الأندية الوطنية، ضمنها نهضة بركان، على خلفية عدم تسديد مستحقات بعض لاعبيه الأجانب. وأصدرت غرفة النزاعات، التابعة ل»فيفا» حكما قضائيا ضد نهضة بركان، لصالح لاعبه السابقأكمل القراءة »
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