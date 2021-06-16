حوادث
اعتقال شقيقين بميسور اعتديا على أستاذ
أحالت الشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بميسور ببولمان، على النيابة العامة بابتدائية المدينة، شقيقين عمرهما 22 و34 سنة، بعد اعتقالهما مساء الأحد الماضي لاعتدائهما بالسب والشتم والضرب والجرح على أستاذ مكلف بالحراسة في الامتحان الوطني للبكالوريا. ووضع الشقيقان رهن الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي أمرت به النيابة العامة بناء علىأكمل القراءة »
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