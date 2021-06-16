حوادث
المخدرات تسقط مستشارا جماعيا
أصدر وكيل الملك لدى ابتدائية القصر الكبير، أول أمس (الاثنين)، أمرا يقضي باعتقال مستشار بجماعة قروية تابعة لنفوذ إقليم العرائش، وحبسه احتياطيا بالسجن المحلي على خلفية تهم تتعلق بالتهريب والاتجار في المخدرات، إلى حين عرضه على الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة ذاتها لمحاكمته طبقا للقانون. وأمر وكيل الملك بمتابعة المستشار الجماعيأكمل القراءة »
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