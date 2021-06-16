الأولى
التوفيق يرفض لعب ورقة الأئمة
قال إن ادعاءات برلمانيين مزايدة ووضعية القيمين الدينيين تتحسن استشاط أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، غضبا على البرلمانيين الذين هاجموا وزارته بدعوى أنها تقاعست في تحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية للقيمين الدينيين، معتبرا ما يتحدثون عنه مجرد “مزايدة سياسية”، يرفضها بحكم ما قام به في هذا المجال، بتعليمات من أميرأكمل القراءة »
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