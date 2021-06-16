أســــــرة
فستان “بوهيمي”… إطلالة الصيف
تختار الكثير من النساء خلال فصل الصيف، ارتداء الفساتين، سيما أنها تضفي لمسة خاصة على اطلالة المرأة، وتمنح في الوقت ذاته الراحة. ومن بين موديلات الفساتين التي ينصح الخبراء بالاعتماد عليها، فساتين يطلق عليها اسم “بوهيمي” أي الغجرية الممزوجة بأسلوب الستينات والسبعينات. ويعتبر هذا النوع من الفساتين، من صيحات موضةأكمل القراءة »
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