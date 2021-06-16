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حوادث

شريط فيديو يطيح بجانحين بمكناس

منذ 49 ثانية
أحالت مصالح الشرطة التابعة لولاية أمن مكناس على النيابة العامة المختصة، صباح أول أمس (الاثنين)، ثلاثة أشخاص من بينهم قاصر لا يتجاوز عمره 16 سنة، للاشتباه في تورطهم في حيازة أسلحة بيضاء عبارة عن سيوف وسكاكين، وهم يلوحون بها في ظروف من شأنها تعريض حياة الآخرين للخطر ونشر محتويات بغرضأكمل القراءة »


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منذ 49 ثانية
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