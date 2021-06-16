حوادث
شريط فيديو يطيح بجانحين بمكناس
أحالت مصالح الشرطة التابعة لولاية أمن مكناس على النيابة العامة المختصة، صباح أول أمس (الاثنين)، ثلاثة أشخاص من بينهم قاصر لا يتجاوز عمره 16 سنة، للاشتباه في تورطهم في حيازة أسلحة بيضاء عبارة عن سيوف وسكاكين، وهم يلوحون بها في ظروف من شأنها تعريض حياة الآخرين للخطر ونشر محتويات بغرضأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا