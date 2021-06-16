الأولى
نصب على مستثمرين بأرض جماعية
فجرت دعوى استعجالية بالمحكمة الإدارية لمراكش، ترمي إلى إيقاف أشغال، فضيحة نصب على مستثمرين بالأراضي السلالية، إذ اتهم الضحايا منتخبين بتراب جماعة “السويهلة”، ضواحي المدينة الحمراء، بالنصب وتزوير وثائق عقارات، واستعمال أسماء مقاولين، للسطو على أراضي جموع بتواطؤ مع نواب سلاليين وأعوان سلطة. ويتهم (ح. ع) رئيس جماعة بالنصب عليه،أكمل القراءة »
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