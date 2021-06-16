حوادث
الحبس لمتهم بترويج الممنوعات
قضت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا بإدانة متهم والحكم عليه بأربع سنوات حبسا نافذا، بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها، من أجل حيازة وترويج المخدرات وحيازة السلاح بدون سند قانوني. وجاء إيقاف المتهم المبحوث عنه من قبل مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي بسيدي بنور،أكمل القراءة »
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