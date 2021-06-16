الرياضة
اللعب النظيف
أعلن فوزي لقجع، رئيس جامعة كرة القدم، قبل أيام، أنه صار ممنوعا على رؤساء الأندية، تسجيل ديون على أنديتهم، بعد نهاية الموسم الكروي، أو عند تقديم الحصيلة المالية. وفهم كثيرون من هذه الرسالة أن على الرؤساء التوقف عن إقراض فرقهم من مالهم الخاص، لكن مع إمكانية السماح لهم بالاستدانة منأكمل القراءة »
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