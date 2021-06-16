حوادث
السراح لنائبي رئيس بلدية الناظور
سرحت الغرفة الجنحية باستئنافية فاس، مساء أول أمس (الاثنين)، نائبي الرئيس السابق لبلدية الناظور اللذين يحقق معهما لأجل «اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير»، بكفالة بعد استئناف دفاعهما قرار قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية، بإيداعهما سجن بوركايز ضاحية فاس، قبل نحو سنة. وقضت بأداء نائبيه الثالث والرابع من حزب العدالة والتنمية،أكمل القراءة »
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