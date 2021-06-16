أسواق
السياحة الخارجية فرصة لإنعاش الاقتصاد
تخفيف قيود التنقل وأسعار الرحلات تعد بموسم سياحي متميز بعد سنتين من الموت البطيء لقطاع السياحة، استبشر المهنيون خيرا بعد القرارات الرسمية الأخيرة، القاضية بتخفيف قيود التنقل نحو المملكة، إذ سمح لمواطني عشرات الدول بزيارة المغرب، سواء تعلق الأمر بمغاربة الخارج أو السياح الأجانب، خاصة الملقحين، الذين يعول عليهم لإنعاشأكمل القراءة »
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