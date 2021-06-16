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الموت يختطف الزياتي
غيب الموت، أخيرا، المؤلف والمخرج والممثل المسرحي عبد المولى الزياتي الذي توفي عن عمر ناهز 69 عاما، بعد معاناة مع المرض. وسبق للراحل، وهو زوج الممثلة أسماء بنزاكور، أن شارك مجموعة من المخرجين في العديد من المحطات والأعمال والمهرجانات، وألف العديد من النصوص الاحتفالية، وعمل إطارا في وزارة الشباب والرياضةأكمل القراءة »
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