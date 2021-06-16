الصباح الفني
السبتي: أرفض اقتناء نسب المشاهدة
ما هي الأعمال الفنية المقبلة لحنان السبتي بعد أغنية “يا لمعفر”؟ أستعد الآن لإطلاق مشروعين فنيين، الأول، عبارة عن أغنية مع أشهر المبدعين في الساحة الفنية المغربية، ويتعلق الأمر بكاتب الكلمات جلال الكندالي، والملحن زكرياء بيقشة، والموزع نوح العبدي. وتتحدث الأغنية عن الصورة النمطية للمرأة في التراث المغربي، حيث يسودأكمل القراءة »
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