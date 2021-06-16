الأولى
أتعاب مسطرة تطليق بـ 100 مليون
يسابق ورثة مسن توفي عن عمر يناهز 86 سنة، الزمن، أمام القضاء لإنقاذ تركة والدهم من مساطر غريبة باشرها محام ينتمي إلى هيأة البيضاء، بعد أن فوجئوا بمطالبه المالية التي فاقت 360 مليونا، بادعاء إجراء مساطر لفائدة الراحل وتقديم بيان حساب إلى النقيب، والمصادقة عليه، قبل الانتقال إلى مساطر حجزأكمل القراءة »
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