حوادث
إيقاف 27 مرشحا للهجرة السرية
تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بأولاد غانم، التابع للقيادة الجهوية للجديدة في الساعات الأولى من صباح أول أمس (الاثنين) من إحباط عملية منظمة للهجرة السرية والاتجار في البشر، تم الاتفاق على انطلاقتها من منطقة العزيزات بساحل جماعة أولاد غانم بإقليم الجديدة. وعلمت «الصباح» من مصادرها، أن عملية المداهمة والإحباطأكمل القراءة »
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