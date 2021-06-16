حوادث
مسودة مشروع قانون التفتيش القضائي
أغفلت حقوق القضاة أمام المفتشية العامة وانتصرت لمنهجية التعيين المباشر بقلم: أنس سعدون* نشرت وزارة العدل عبر موقعها الرسمي، مسودة مشروع قانون التفتيش القضائي، الذي يأتي بعد انتظار طويل ليتمم المستجدات التشريعية المتعلقة بإصلاح منظومة العدالة. المشروع الجديد يتكون من 05 أبواب موزعة على 36 مادة، خصص الباب الأول لأحكامأكمل القراءة »
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