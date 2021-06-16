حوادث
سويسري أمام القضاء بسبب يخت
رسا بميناء مارينا أبي رقراق بعد عطب وخبرة تؤكد الخسائر تنظر ابتدائية سلا، اليوم (الأربعاء)، في قضية حرب رسو اليخوت بمارينا أبي رقراق، التي أدت إلى إيقاف قبطان ليومين قبل تقديمه أمام النيابة العامة لدى ابتدائية سلا لمتابعته في حالة سراح رفقة ملياردير سويسري، مستثمر بالمغرب، إضافة إلى شخص ثالث،أكمل القراءة »
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