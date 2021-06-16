وطنية
العثماني يفشل في جمع أغلبيته
وزراء تائهون وسط تبادل الاتهامات بين قادة الأحزاب فشل سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في جمع أغلبيته للاتفاق على خطة يتم بموجبها تقديم حصيلة للحكومة معززة بمعطيات رقمية تدعم عمليا الإنجازات التي قامت بها طيلة ولايتها، وتمكن من تبيان الفارق بينها وبين البرنامج الحكومي الذي نالت من خلاله ثقة مجلسأكمل القراءة »
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