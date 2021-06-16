وطنية
التحرش يحرم الأخوين من 12 مليون درهم
وجدت جامعة الأخوين بإفران نفسها في موقف لا تحسد عليه بعد وقف دعم مكتب شؤون الشرق الأوسط للخارجية الأمريكية، ردا على قصور ردها على ادعاءات واتهامات بالتحرش بطلبة وأطر التدريس، سيما بعد نشر وتداول فعل عري لأستاذ سابق أنهي تعاقده المحدد مع هذه الجامعة. واشترط المكتب لإعادة دعم المشروع، التزامأكمل القراءة »
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