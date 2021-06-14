أكاديمية سوس ماسة.. شراكة لدعم تعلم الإنجليزية والفرنسية

وقعت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لسوس ماسة والجمعية المغربية لمستوردي وموزعي الكتاب، اليوم الاثنين بأكادير، اتفاقية شراكة لدعم تكوين الأساتذة وتشجيع التلاميذ على القراءة في اللغتين الإنجليزية والفرنسية.

وأوضح بلاغ للأكاديمية أن هذه الاتفاقية تندرج في اطار تنزيل مشاريع القانون الاطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي والمشروع الثامن منه المتعلق بتطوير النموذج البيداغوجي، خاصة الهدف المتعلق بالتمكن من اللغات الرسمية والأجنبية.

وأضاف المصدر أن هذه الاتفاقية تهدف إلى المساهمة في تكوين وتأطير أساتذة مادتي اللغتين الإنجليزية والفرنسية بجميع الأسلاك التعليمية و تشجيع التلاميذ على القراءة باللغتين من خلال مجموعة من الأنشطة كتنظيم مسابقات وتظاهرات ثقافية في فن الخطابة والإملاء والمسرح المدرسي، وفن المناظرة، بالإضافة الى تأثيث رفوف المكتبات المدرسية بعدد من المؤسسات التعليمية بالجهة.

وارتباطا بالموضوع، كشفت دراسة استقصائية مستقلة قام بها المجلس الثقافي البريطاني، شملت 1200 شابا مغربيا، أن أغلبية المشاركين تعتبر اللغة الإنجليزية بالغة الأهمية بالنسبة لمستقبلهم ومستقبل المغرب.

وأعرب معظم الشباب المغاربة المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و25 سنة، الذين شملتهم هذه الدراسة التي أنجزت تزامنا مع اليوم العالمي للغة الإنجليزية، عن رغبتهم في تعلم هذه اللغة.

وأظهرت الدراسة ذاتها، أن أزيد من ثلثي الشباب المغاربة على اقتناع تام بأن اللغة الإنجليزية ستنجح خلال السنوات الخمس القادمة في أخذ مكان اللغة الفرنسية بوصفها اللغة الأجنبية الأولى في المغرب.

كما أن 74 في المائة من المستجوبين اعتبروا أن الانتقال إلى اللغة الإنجليزية سيفيد طموحات المغرب بصفته محورا تجاريا وسياحيا على المستوى الدولي.