الصباح الفني
باسو: مستمر في “ناطق غير رسمي”
عدت، بعد توقف مفاجئ، إلى تقديم “ناطق غير رسمي” على “يوتوب”، لكن يلاحظ غيابه مرة أخرى، هل هذا يعني أنك توقفت، من جديد، عن تقديمه؟ لم نحدد موعدا معينا لبث حلقات الموسم الثاني من البرنامج، إذ كلما سمحت الفرصة وكانت الظروف مناسبة ننشر حلقة جديدة. فمن أسباب غيابي عن “يوتوب”،أكمل القراءة »
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