الرياضة
البولديني بـ “سانطا كلارا”
حسم محمد البولديني، في البقاء في الدوري البرتغالي، رغم العروض التي توصل بها من فرنسا وإسبانيا، ووقع في كشوفات “سانطا كلارا” الممارس بالقسم الممتاز، والذي يخوض الموسم المقبل، منافسات “أوربا ليغ». ورفض البولديني الكشف عن القيمة المالية للصفقة، واكتفى في تصريح ل”الصباح” بالتأكيد أن العقد لموسمين، معبرا عن سعادته بهذاأكمل القراءة »
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