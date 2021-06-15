حوادث
تصوير تنفيذ حكم ينتهي باعتقالات
أربعة أشخاص ادعوا أنهم صحافيون ونقلوا أطواره على المباشر ووكيل الملك أمر بالتحقيق معهم أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببرشيد، أخيرا، بوضع أربعة أشخاص ينتمون إلى موقع إخباري الحراسة النظرية، بعد أن قاموا بتغطية تنفيذ حكم بمنطقة الكارة، ونقل أطواره على المباشر، دون توفرهم على شهادة الاعتماد الخاصة بالصحافة الإلكترونيةأكمل القراءة »
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